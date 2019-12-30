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ГУП "ТЭК" согреет Уткину дачу к следующей зиме
Сегодня, 11:45
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ГУП "ТЭК" согреет Уткину дачу к следующей зиме

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В феврале объявят конкурс на прокладку теплосетей к особняку.

Знаменитую Уткину дачу скоро подключат к теплу, сообщила 22 января пресс-служба ГУП "ТЭК". Необходимые работы по соединению с энергоисточником пройдут во второй половине текущего года. Подключить особняк к теплоснабжению поручил губернатор Александр Беглов, в феврале будет объявлен конкурс на строительство теплосетей к усадьбе.

Проектные работы завершатся к лету, строительно-монтажные – к середине сентября. Отмечается, что проект выполнят за счет городского бюджета. 

Уткину дачу реставрируют с 2013 года, по окончанию работ в ней появится филиал Музея городской скульптуры.

Ранее мы писали, что "ТЭК СПб" хочет выселить мини-отель на Черной речке.

Фото: Музейный комплекс "Уткина дача" / "ВКонтакте"

Теги: гуп тэк, отопление, уткина дача
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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