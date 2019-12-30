"ТЭК СПб" хочет выселить мини-отель на Черной речке

Постояльцы отеля на набережной Черной речи, 16 спят над трубами. ГУП "ТЭК СПб" добивается выселения пользователя помещения из-за нарушений, сообщили 20 января в пресс-службе предприятия.
На цокольном этаже находятся четыре отдельных комнаты, в которых живут люди. В двух из них проходят тепловые сети диаметром 250 мм. Трубы в номерах проходят около спальных мест.
Весной 2019 в мини-отеле произошел дефект трубопровода, но по счастливой случайности никто не пострадал. После инцидента руководство вновь поставило на место кровати и шкафы.
"Предписания направлялись в Жилкомсервис № 2, администрацию Приморского района и в адрес самого арендатора, однако пока эти действия ни к чему не привели"
— сообщили в пресс-службе "ТЭК СПб".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что из жилого дома на Крыленко эвакуировали 12 человек из-за прорыва трубы.
Фото: ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"
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