"ТЭК СПб" хочет выселить мини-отель на Черной речке

Пользователи помещения спрятали тепловые сети под кровати и шкаф.

Постояльцы отеля на набережной Черной речи, 16 спят над трубами. ГУП "ТЭК СПб" добивается выселения пользователя помещения из-за нарушений, сообщили 20 января в пресс-службе предприятия.

На цокольном этаже находятся четыре отдельных комнаты, в которых живут люди. В двух из них проходят тепловые сети диаметром 250 мм. Трубы в номерах проходят около спальных мест.

Весной 2019 в мини-отеле произошел дефект трубопровода, но по счастливой случайности никто не пострадал. После инцидента руководство вновь поставило на место кровати и шкафы.

"Предписания направлялись в Жилкомсервис № 2, администрацию Приморского района и в адрес самого арендатора, однако пока эти действия ни к чему не привели" — сообщили в пресс-службе "ТЭК СПб".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из жилого дома на Крыленко эвакуировали 12 человек из-за прорыва трубы.

Фото: ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга"