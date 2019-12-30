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"ТЭК СПб" хочет выселить мини-отель на Черной речке
Сегодня, 20:10
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"ТЭК СПб" хочет выселить мини-отель на Черной речке

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Пользователи помещения спрятали тепловые сети под кровати и шкаф.

Постояльцы отеля на набережной Черной речи, 16 спят над трубами. ГУП "ТЭК СПб" добивается выселения пользователя помещения из-за нарушений, сообщили 20 января в пресс-службе предприятия. 

На цокольном этаже находятся четыре отдельных комнаты, в которых живут люди. В двух из них проходят тепловые сети диаметром 250 мм. Трубы в номерах проходят около спальных мест.

Весной 2019 в мини-отеле произошел дефект трубопровода, но по счастливой случайности никто не пострадал. После инцидента руководство вновь поставило на место кровати и шкафы. 

"Предписания направлялись в Жилкомсервис № 2, администрацию Приморского района и в адрес самого арендатора, однако пока эти действия ни к чему не привели"

— сообщили в пресс-службе "ТЭК СПб".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что из жилого дома на Крыленко эвакуировали 12 человек из-за прорыва трубы

Фото: ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга" 

Теги: тепловые сети, трубы, тэк спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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