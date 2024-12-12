Министр юстиции Афганистана прибыл в Петербург для участия в ПМЮФ-2025

Он выступит с докладом о необходимости реформ международного права.

Глава Министерства юстиции Афганистана Абдул Хаким Шареи прибыл в Санкт-Петербург для участия в X Международном юридическом форуме (ПМЮФ), который пройдет с 19 по 21 мая. Форум традиционно собирает тысячи участников из десятков стран мира, включая ведущих юристов, политиков и экспертов в области международного права.

Как сообщает РИА Новости, афганский министр выступит на форуме с докладом о необходимости реформ международного права и роли Афганистана в глобальных международных отношениях.

ПМЮФ является крупнейшей международной площадкой для диалога между представителями юридического и политического сообществ, бизнеса и государственных структур. В этом году ключевыми темами обсуждения станут развитие платформенной экономики и ее правовое регулирование, влияние новых технологий на современную преступность, а также вопросы международного сотрудничества в сфере защиты прав человека.

Ранее Piter.TV сообщал, что ОАЭ станут страной-гостем ПМЮФ-2025.

Фото: legalforum.info