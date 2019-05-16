Стали известны даты проведения Международного юридического форума в 2021-м году

Он пройдет в Петербурге в десятый раз.

Стало известно, когда в Петербурге в следующий раз пройдет международный юридический форум. Для проведения мероприятия Владимир Путин выбрал 18-22 мая 2021-го года. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Форум должен был состояться 19-23 мая 2020, однако в обычном формате не был проведен. Вместо этого мероприятие прошло онлайн с 10 по 12 апреля. Его назвали "9 1/2: Законы коронавируса". Зрителями прямого эфира трансляции стали 300 тыс. человек из 97 стран.

В качестве участников онлайн-форума в 2020-м году выступили министр юстиции КНР Фу Чжэнху, министр внутренних дел и министр юстиции Сингапура К Шанмугам, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, аместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и другие гости.

Форум в 2021-м году пройдет в десятый раз.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что состав оргкомитета по подготовке ПМЭФ в 2021 году изменился.

Фото: spblegalforum.ru