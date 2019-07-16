Состав оргкомитета по подготовке ПМЭФ в 2021 году изменился

Страной-гостем станет Катар.

XXIV Петербургский международный экономический форум пройдет в 2021 году. Из-за пандемии коронавируса ежегодный форум было решено перенести.

В состав оргкомитета вошли первый вице-премьер России Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, председатель правления Сбербанка Герман Греф, начальник управления протокола президента России Анна Куликова, губернатор Петербурга Александр Беглов и другие.

Подготовка проходит в плановом режиме: рабочие группы организационного комитета уже сформированы. Комитет займется деловой программой, работой с партнерами и участниками, разработает регламент медицинского и транспортного обеспечения, создаст программу продвижения за рубежом. Организаторы сообщают, что уже получают много заявок на участие из разных стран.

Ранее мы писали, что в Петербурге из-за коронавируса перенесли международный форум Finnish Business.

Фото: gov.spb.ru