В Петербурге из-за коронавируса перенесли международный форум Finnish Business

Ранее на 2021 год был перенесен и ПМЭФ.

Финско-российская торговая палата перенесла форум Finnish Business в Петербурге. Из-за коронавируса было решено перенести его с весны на осень. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Место проведения форума не поменяется, он состоится в отеле Crowne Plaza St. Petersburg Airport. Мероприятие должно было состояться 23 апреля, но теперь пройдет только 1 октября. Организаторы надеются, что все отнесутся к этому решению с пониманием.

Ранее был отменен Петербургский международный экономический форум. Мероприятие перенесли на 2021 год.

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