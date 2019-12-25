В Петербурге из-за коронавируса перенесли международный форум Finnish Business

Финско-российская торговая палата перенесла форум Finnish Business в Петербурге. Из-за коронавируса было решено перенести его с весны на осень. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Место проведения форума не поменяется, он состоится в отеле Crowne Plaza St. Petersburg Airport. Мероприятие должно было состояться 23 апреля, но теперь пройдет только 1 октября. Организаторы надеются, что все отнесутся к этому решению с пониманием.
Ранее был отменен Петербургский международный экономический форум. Мероприятие перенесли на 2021 год.
Фото: pixabay
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