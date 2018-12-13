В Петербурге из-за закрытой вечеринки юристов перекрыли движение на Рубинштейна 

Движение остановлено как для автомобилей, так и для пешеходов.

В четверг, 6 мая, на улице Рубинштейна перекрыли движение из-за частной вечеринки юристов. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видеоролик с места событий.

Известно, что гуляния юристов проходят в рамках в рамках Петербургского Международного Юридического форума. Из-за мероприятия в центре города ограничена парковка. Улица Рубинштейна будет заблокирована с 8 утра 16 мая до 8 утра 17 мая.

На кадрах видно, что улицу перегородили забором, но находчивые горожане все же отодвинули конструкцию.

Юридический форум проходит в Петербурге с 14 по 18 мая. В нем приняли участие более 4,5 тысяч человек, приехавших из 90 стран. В рамках события состоялось больше 110 мероприятий.

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Фото и видео: Piter.TV