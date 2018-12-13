Петербуржцы в ужасе: из Канала Грибоедова выловили труп неизвестного

Горожане заметили труп и вызвали службы.

В четверг, 16 мая, петербуржцы заметили в Канале Грибоедова мужчины. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видеоролик с места событий.

Этот жуткий инцидент произошел в районе дома № 48.

Из пучины появился и поплыл по течению труп мужчины. Через какое-то время, он опять пошёл ко дну. Затем, снова поплыл рассказывает корреспондент

Очевидцы незамедлительно вызвали полицию и поспешили успокоить иностранцев, которые стали свидетелями неприятной картины. В итоге службы выловили труп. На кадрах видно, что это мужчина в кожаной куртке, свитере, джинсах и без ботинок. Тело человека измазано илом.

На данный момент личность утопленника не установлена.

Ранее мы сообщали о том, что Петербуржцы сняли на видео потоп на Богатырском проспекте

Фото и Видео: Piter.TV