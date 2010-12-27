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Труп в свитере и трусах выловили из реки в Ленобласти
Сегодня, 12:32
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nadiputintseva
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Труп в свитере и трусах выловили из реки в Ленобласти

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Тело мужчины обнаружили под мостом в реке Коваш

31 октября в городе Сосновый Бор под мостом реки Коваш обнаружили труп мужчины, сообщает пресс-служба ОМВД России по городу.

Известно, что инцидент произошел примерно в 80 километрах от города. Женщина заметила под мостом человека, лежащего без движения. Как оказалось, труп вынесло на берег реки.  Из одежды на погибшем были только свитер и трусы.

На место происшествия оперативно прибыл наряд полиции и медиков. При первичном осмотре видимых следов насильственной смерти обнаружено не было. Для установления точной причины смерти труп мужчины отправили в морг.

 

 

 

Теги: новости ленобласти , новости спб , происшествия , труп в реке
Категории: Происшествия Новости СПб

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