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Тело неизвестного мужчины найдено в реке Грузинка
Сегодня, 14:41
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Тело неизвестного мужчины найдено в реке Грузинка

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Одежда найденного в реке Грузинка мужчины совпадает с приметами пропавшего 24 июня пенсионера.

На берегу реки Грузинка возле СНТ "Виктория" Всеволожского района было обнаружено тело мужчины, предположительно, упавшего в воду и захлебнувшегося. Мужчина был одет в синюю футболку и клетчатые шорты. 

На основе имеющихся примет прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов предположили, что утонувший может оказаться 75-летним Геннадием, поиски которого идут с 24 июня. Источник Piter.TV сообщил, что для опознания были вызваны родственники пропавшего в конце июня мужчины. 

Официальное подтверждение должно последовать сразу после проведения процедуры опознания.

Ранее в реке Тихвинке обнаружили тела спрыгнувших с дамбы мужчин, поиски которых продолжались несколько дней. 

Фото: Pixabay

 

Теги: выборгский район, грузинка, лизаалерт, поиски человека, пропавший пенсионер, труп в реке
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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