В реке Тихвинке обнаружены тела спрыгнувших с дамбы мужчин

Спасатели нашли тела обоих мужчин, пропавших после прыжка в реку в Тихвинском районе.

5 июля спасателям удалось обнаружить тело мужчины, утонувшего в реке Тихвинке. Чуть позже участники поискового отряда сообщили об извлечении из воды ниже по течению тела второго пропавшего. Таким образом, завершились пятидневные поиски двоих мужчин, прыгнувших по очереди с дамбы на улице Тверской шлюз в Тихвине и не выплывших.

Среди вещей, оставленных на берегу пропавшими в реке молодыми людьми, были бутылки из-под пива. Скорее всего, оба ныряльщика были пьяны и не справились с течением - сообщается, что мощное течение сильно затрудняло даже поисковые операции. Очевидцы, присутствовавшие при обнаружении утопленников, выложили фотографии в сообщество "Подслушано. Тихвин" в соцсети ВКонтакте. Местные жители прокомментировали ситуацию, назвав водозабор "идеальным местом для суицидников", которое никак не охраняется.

Прыжок обоих погибших попал на видео.

Ранее тело погибшего обнаружили в воде рядом с деревней Полоски.

Фото: ВКонтакте/Подслушано Тихвин