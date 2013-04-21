  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В реке Тихвинке обнаружены тела спрыгнувших с дамбы мужчин
Сегодня, 14:25
137
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

В реке Тихвинке обнаружены тела спрыгнувших с дамбы мужчин

0 0

Спасатели нашли тела обоих мужчин, пропавших после прыжка в реку в Тихвинском районе.

5 июля спасателям удалось обнаружить тело мужчины, утонувшего в реке Тихвинке. Чуть позже участники поискового отряда сообщили об извлечении из воды ниже по течению тела второго пропавшего. Таким образом, завершились пятидневные поиски двоих мужчин, прыгнувших по очереди с дамбы на улице Тверской шлюз в Тихвине и не выплывших. 

Среди вещей, оставленных на берегу пропавшими в реке молодыми людьми, были бутылки из-под пива. Скорее всего, оба ныряльщика были пьяны и не справились с течением - сообщается, что мощное течение сильно затрудняло даже поисковые операции. Очевидцы, присутствовавшие при обнаружении утопленников, выложили фотографии в сообщество "Подслушано. Тихвин" в соцсети ВКонтакте. Местные жители прокомментировали ситуацию, назвав водозабор "идеальным местом для суицидников", которое никак не охраняется. 

Прыжок обоих погибших попал на видео

Ранее тело погибшего обнаружили в воде рядом с деревней Полоски.

Фото: ВКонтакте/Подслушано Тихвин

Теги: ленобласть, поиски пропавших, поисковая операция, прыжок с дамбы, улица тверской шлюз, утонувшие в тихвинке, утонул в реке
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии