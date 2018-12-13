Петербуржцы сняли на видео потоп на Богатырском проспекте

В районе станции метро "Комендантский проспект" произошел прорыв трубы с холодной водой.

Днем 16 мая петербуржцы сообщили о коммунальной аварии, которая произошла в районе станции метро "Комендантский проспект". Очевидцы сняли на видео потоп возле дома на Богатырском проспекте.

На записи видно, что от дома течет настоящая река. По словам местных жителей, здесь прорвало трубу с холодной водой. Вся местность затоплена так, что без резиновых сапог уже не пройти. Аварийных служб на месте аварии не видно.

Ранее мы писали, что в Пулково пытаются устранить сильную течь из потолка.

Видео: ВКонтакте / Лахта Онлайн | Приморский район