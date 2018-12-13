  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:39
98
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

В Пулково пытаются устранить сильную течь из потолка: видео

0 0

Ремонтные работы ведутся в аэропорту больше получаса.

Днем 13 апреля петербуржцы заметили в аэропорту Пулково рабочих, пытающихся устранить течь из потолка. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, ремонтные работы ведутся уже более получаса. За это время вода успела образовать небольшую лужицу на полу, которая продолжает расти и вскоре доберется до столиков в кафе. При этом место, где ведутся аварийные работы, никак не огорожено.

Ранее мы писали, что на Бухарестской у парка Пожарных произошел прорыв кипятка.

Видео: Piter.TV

Теги: прорвало трубу, пулково, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии