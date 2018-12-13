На Бухарестской у парка Пожарных прорыв кипятка

Во Фрунзенском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Вблизи парка Пожарных прорвало трубопровод. По данным очевидцев, из-под асфальта начал пробиваться кипяток.

Автомобилисты заявляют, что горячая вода растеклась по улице, начиная от Бухарестской и заканчивая пересечением с проспектом Славы. На время ремонтных работ правоохранительные органы и пожарная служба ограничили движение по двум полосам дороги.

Однако, по уточненным сведениям, авария возникла на участке Южного шоссе, 59, около транспортной остановки "Альпийский переулок". Об инциденте специалисты ГУП ТЭК узнали в 23 часа вечера 6 мая. На подобную работу согласно нормативам у рабочих может уйти до восьми часов. Ремонт конструкции не помешает жителям ближайших домов получать водные ресурсы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в центре Петербурга красная иномарка влетела в строительные леса: есть пострадавшие.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб