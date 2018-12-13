В центре Петербурга красная иномарка влетела в строительные леса: есть пострадавшие 

По словам очевидцев, два пешехода получили травмы ног.

В понедельник, 6 мая, в центре Петербурга красная иномарка влетела в строительные леса. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел у перекрестка набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.

У перекрестка наб. реки Фонтанки и Невского проспекта Матиз влетел в строительные леса у дома 66 по Невскому уточняют очевидцы

По словам очевидцев, два пешехода получили травмы ног. Кроме того, на кадрах видно, что автомобиль изрядно пострадал при столкновении. Петербуржцы сообщают, что внутри находится водитель без сознания.

На месте работают сотрудники МЧС, полицейские и медики.

Причины ДТП устанавливаются.

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Фото:дтп и чп петербуг/вк

Видео: Piter.TV