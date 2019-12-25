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fvbykov

Пациент с коронавирусом скончался в Псковской области

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Об этом сообщили в местном оперативном штабе.

Днем в воскресенье, 29 марта, стало известно о девятом погибшем в России от коронавируса. Им стал житель Псковской области, сообщили в местном оперативном штабе. Отмечается, что у погибшего были тяжелые 
сопутствующие патологии в легких.

При этом мужчина не выезжал за границу, а заразился  от другого больного коронавирусом. 

Ранее мы сообщали о том, что в калифорнийском городе Ланкастер погиб молодой человек 17 лет, у которого диагностировали коронавирус. Он скончался после того, как ему отказали в медицинской помощи из-за отсутствия страховки.

Теги: коронавирус, псков, россия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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