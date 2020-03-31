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Песков заявил, что Путин регулярно тестируется на коронавирус

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Ранее стало известно, что COVID-19 диагностировали у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин регулярно тестируется на коронавирус. Об этом он сообщил агентству "Интерфакс".

Путин регулярно тестируется. Всё нормально, - сказал чиновник.

Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос - делал ли глава государства тест на коронавирус.

Ранее стало известно, что COVID-19 диагностировали у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Путин посещал медцентр 24 апреля, общался с Проценко, жал ему руку.

Видео: YouTube / ABC News, NBC News, BBC News, CBS News, Global News

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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