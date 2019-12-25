Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

В России объяснили порядок постановки диагноза "коронавирус". Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко в программе "Вести" на телеканале "Россия 1". Чиновник объяснил, что больные пневмонией будут проходить такое же лечение, как и зараженные коронавирусом. Сам COVID-19 ставится медиками по клинической картине.

Ставится диагноз без подтверждения лабораторного прокомментировал спикер

Михаил Мурашко добавил, что постановка диагноза по признакам болезни без проведенного анализа считается нормальной практикой для врачей. Ранее глава больницу в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что в медицинском центре начали действовать новые правила госпитализации пациентов. Руководство решило объединить больницы с коронавирусными больными и стационары для пациентов с пневмонией в единую систему. Перед тем, как направить человека в стационар, медики будут изучать его клиническую картину.

В Минздраве прокомментировали распространение коронавируса в России.