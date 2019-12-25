Ограничительные меры повлияли на поступление больных, а также на тяжесть симптомов заражения.

В Минздраве прокомментировали распространение коронавируса в России. Глава ведомства Михаил Мурашко считает, что ситуация в стране развивается по достаточно благоприятному сценарию. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Министр отметил, что ограничительные меры повлияли на поступление больных, а также на тяжесть симптомов заражения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России. По его словам, нашу страну ещё может ожидать самый сложный сценарий.