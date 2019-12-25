  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России
Сегодня, 14:41
583
matveyvn

Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России

0 0

Председатель правительства подчеркнул, что власть предпринимает все меры, которые необходимы в условиях пандемии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России. По его словам, нашу страну ещё может ожидать самый сложный сценарий. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".

Председатель правительства подчеркнул, что власть предпринимает все меры, которые необходимы в условиях пандемии.

Также Мишустин призвал глав регионов опираться на мнение Роспотребнадзора при принятии решений.

Ранее в ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России.

Теги: коронавирус, мишустин, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии