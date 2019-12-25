Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России. По его словам, нашу страну ещё может ожидать самый сложный сценарий. Его слова передаёт агентство "РИА Новости".
Председатель правительства подчеркнул, что власть предпринимает все меры, которые необходимы в условиях пандемии.
Также Мишустин призвал глав регионов опираться на мнение Роспотребнадзора при принятии решений.
Ранее в ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России.
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