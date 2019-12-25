Инфекционисты уверены, что эпидемия спадет к лету 2020 года.

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России. Об этом специалист из Федерального медико-биологического агентства рассказал журналистам в программе "Док-ток" на Первом канале. Главный инфекционист организации Владимир Никифоров заявил, что распространение инфекции внутри страны должно завершиться к лету этого года. Он добавил, что на данный момент пик заболеваемости еще не преодолен. Эксперт полагает, что ждать пика можно уже к середине следующей недели, 8-10 апреля.

Инфекционист объяснил зрителям программы, что у респираторных заболеваний обычно наблюдается подъем и рост инфицированных, а затем начинается спад, который составляет около 10-12 недель. Напомним, что на данный момент количество заболевших коронавирусом в России достигло 2777 человек в 75 регионах страны. С 11 марта сотрудники ВОЗ определили распространение инфекции как пандемию.

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