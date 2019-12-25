Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 1 апреля

Расскажем о цифрах за последние сутки, нововведениях и ограничениях.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

По данным на 1 апреля в Петербурге зарегистрировали 27 новых случаев коронавируса, еще 6 случаев зафиксировано в Ленинградской области. Всего в Петербурге известно о 125 пациентах с коронавирусом, 2 человека умерли, 7 поправились.

Статистика по коронавирусу в России

В России зарегистрировали еще 440 случаев коронавируса. Они зафиксированы в 35 регионах. За минувшие сутки от новой инфекции погибли семь человек. Общее число зараженных в РФ на данный момент 2 777. За всё время от коронавируса в России скончались 24 человека.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за 1 апреля

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова подписала новое "Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей". Согласно предписанию, умерших от коронавируса будут хоронить в цинковых гробах. При этом будут строго запрещены похороны и другие ритуальные церемонии прощания.

В Петербурге полицейские по-прежнему ловят тех, кто не понимает или нет хочет понимать опасность несоблюдения карантина по возвращении из-за границы. За сутки полицейские отправили еще 10 нарушителей карантина в пансионат "Заря". Сейчас там находятся всего 45 человек. Теперь соблюдать карантин они должны на принудительных началах. Также всех ожидают уголовные дела. В Луге (Ленобласть) сотрудники Центра "Э" и полицейский патруль задержали 24-летнюю беглянку с подтвержденным коронавирусом. Как только девушка узнала свой диагноз, попыталась скрыться из дома. Ещё один недобросовестный петербуржец после возвращения из Германии не самоизолировался от семьи. В итоге коронавирусом заболел его двухлетний ребенок. При этом в Петербурге 1 апреля зарегистрировали высокий уровень изоляции, он составлял 4,6 балла, тогда как в Москве этот показатель составлял 4,4 балла.

В среду, 1 апреля, на заседании ЗакСа депутаты поинтересовались, будут ли петербуржцам, как и американцам, платить деньги, если они остались без работы. В ЗакСе ответили, что позволить себе такого не могут. В это же время петербургские депутаты поддержали законопроект о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса (МСП), пострадавшего от коронавируса.

Также карантин в Петербурге может привести к дефициту сигарет, так как табачные заводы, обеспечивающие всю страну, сейчас не работают.

Бонус. Правила самоизоляции в Петербурге: ответы на главные вопросы.

Коронавирус в России: последние новости за 1 апреля

На утро 1 апреля на лечении в Коммунарке находятся 306 пациентов, из них с диагнозом COVID-19 (лабораторно подтвержденных) 153 человека. Еще 206 человек с диагнозом пневмония. В реанимации находятся 20 человек. Из них на аппаратах ИВЛ 7 человек, ещё 35 человек при этом выписали. За сутки скончались пять человек в возрасте от 61 до 74 лет. В Москве с завтрашнего дня заработает приложение для лечащихся на дому в условиях карантина из-за распространения коронавируса. Приложение создано местными властями. Также для выхода из дома москвичам теперь понадобятся QR-коды.

Со 2 апреля в Крыму вводят карантин. По данным местных властей, на полуострове организуют блокпост на Крымском мосту для досмотра граждан.

В "Росатоме" хотят наладить 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ, которые являются расходным материалом. Их предлагают производить из биосовместимых материалов.

Государственная Дума России приняла закон о кредитных каникулах из-за пандемии коронавируса. Они коснутся граждан, индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса, которые пострадали из-за распространения коронавируса и ограничительных мер.

Фото: Piter.TV; стопкоронавирус.рф; Яндекс