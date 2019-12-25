Вернувшийся из Германии петербуржец заразил COVID-19 своего двухлетнего ребенка

Мужчина на изолировался от семьи после прибытия.

В среду, 1 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Детскую клиническую больницу №5 имени Н.Ф. Филатова, где лежит двухлетний ребенок с подтверждённым коронавирусом.

Отец малыша вернулся из Германии и не изолировался от семьи. В результате 26 марта ребёнка доставили в больницу, с ним в качестве сопровождающей госпитализировали его маму. Оба находятся в карантинном боксе. У женщины нет признаков заболевания. Ребёнок находится в удовлетворительном состоянии.

Беглов еще раз призвал всех вернувшихся из-за рубежа проявить ответственность и уйти на самоизоляцию.

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