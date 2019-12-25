В Петербурге восстановят производство аппаратов ИВЛ

Дополнительная помощь с поставкой медтехники ожидается от Минпромторга.

В Петербурге возобновят производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поскольку с их наличием в городе имеются ощутимые проблемы. Об этом на заседании петербургского парламента 1 апреля сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

По словам Елина, уже идет работа с поставщиками и восстановление производства – еще полгода назад выпуск аппаратов приостановили. Дополнительная помощь с поставкой ожидается от Минпромторга.

Кроме того, в городе усилят производство костюмов индивидуальной защиты, этим займутся 15 швейных предприятий в период распространения коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что уровень самоизоляции в Петербурге 1 апреля составляет 4,6 балла.

Фото: pharmadys.ru