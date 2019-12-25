Уровень самоизоляции в Петербурге 1 апреля составляет 4,6 балла

Петербург по дисциплине обгоняет Москву.

Утром 1 апреля улицы Петербурга практически пусты. Такую информацию предоставил сервис Яндекса "Индекс самоизоляции".

Петербург по дисциплине обгоняет Москву. В Северной столице индекс самоизоляции – 4,6 балла, в Москве – 4,4 балла. Самый низкий балл у Кемерово и Новокузнецка, но, возможно, потому что у них уже полдень, в отличие от нас.

Самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Режим изоляции в связи с распространением коронавируса введён 30 марта в Петербурге, Ленобласти, Москве и в ряде других регионов.

За сутки полицейские отправили еще 10 нарушителей карантина в пансионат "Заря".

Фото: Яндекс