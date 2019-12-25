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Уровень самоизоляции в Петербурге 1 апреля составляет 4,6 балла
Сегодня, 9:14
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nastya960

Уровень самоизоляции в Петербурге 1 апреля составляет 4,6 балла

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Петербург по дисциплине обгоняет Москву.

Утром 1 апреля улицы Петербурга практически пусты. Такую информацию предоставил сервис Яндекса "Индекс самоизоляции".

Петербург по дисциплине обгоняет Москву. В Северной столице индекс самоизоляции – 4,6 балла, в Москве – 4,4 балла. Самый низкий балл у Кемерово и Новокузнецка, но, возможно, потому что у них уже полдень, в отличие от нас.

Самоизоляция – одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Режим изоляции в связи с распространением коронавируса введён 30 марта в Петербурге, Ленобласти, Москве и в ряде других регионов.

За сутки полицейские отправили еще 10 нарушителей карантина в пансионат "Заря".

Фото: Яндекс 

Теги: карантин, коронавирус, самоизоляция
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Картина дня,

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