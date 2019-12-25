За сутки полицейские отправили еще 10 нарушителей карантина в пансионат "Заря"

Граждане не соблюдали режим самоизоляции после возвращения из-за границы.

В Петербурге задержали еще 10 петербуржцев, которые нарушили карантин по коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Всех пойманных россиян отправили в обсерватор в пансионате "Заря" в Репино на принудительную изоляцию. Сейчас там находятся 45 человек. Все граждане вернулись из-за границы и не стали соблюдать требуемый режим самоизоляции в течение 14 дней. Теперь они проведут эти же две недели, но на принудительном карантине. Также им добавили протоколы об административном нарушении.

Также накануне в пансионат привезли трех петербуржцев, они объявили голодовку. Им грозит уголовная ответственность.

Фото: ВК/ комитет по здравоохранению Петербурга