Петербуржцы, отправленные на карантин в "Зарю", объявили голодовку

Один пенсионер не ест уже четыре дня.

Трое петербуржцев, увезённых в пансионат "Заря" на карантин, считают свое задержание незаконным. В связи с этим они объявили голодовку. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Из МФЦ на улице Текстильщиков 27 марта в обсерватор в пансионате "Заря" доставили трех петербуржцев. Все они обвиняются в нарушении карантинного режима. Постановление о самоизоляции Роспотребнадзор выпустил 18 марта, а все вернулись несколько ранее из стран, которые не являются опасными по количеству зараженных COVID – Израиля, Чехии и Финляндии.

Задержанный 64-летний мужчина заявил, что он не ест уже четыре дня. Он рассказал СМИ, что 14 марта вернулся из Праги, где лечился. По возвращении он подал заявление на новый паспорт, а 19 марта пришло следующее sms: "Документы одобрены, ждем вас 27 марта в 15 часов в МФЦ на Красного Текстильщика". Там и двое других петербуржцев были задержаны.

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина.

Фото: ВК/ комитет по здравоохранению Петербурга