Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

За два дня удалось выявить уже 22 нарушителя.

Петербургская полиция создала дежурные группы для выявления граждан, которые нарушают обязательный карантин для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщило ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

За два дня удалось выявить уже 22 нарушителя, которые не самоизолировались после возвращения из-за границы. При этом 20 людей отправили в обсерватор на базе пансионата "Заря" в Курортном районе Петербурга. Ещё двое попали в больницу имени Боткина.

На данный момент в России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли.

Фото: ВК/ комитет по здравоохранению Петербурга