Сейчас в медучреждении находится шесть человек, в их числе семья с двумя детьми.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что нарушивших карантин петербуржцев изолировали в пансионате "Заря". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что в настоящее время в "Заре" находятся всего лишь шесть петербуржцев. Их направили в пансионат по приказу Роспотребнадзор из-за несоблюдения режима изоляции по месту жительства.

"Признаков заболеваний у проживающих в пансионате "Заря" нет, медицинские осмотры и необходимые исследования проводятся в соответствии с нормативными документами. Проживающие обеспечены питанием и гигиеническими средствами, размещены в отдельных комнатах одного корпуса. Семья проживает в двухкомнатном номере", —сказано в сообщении.

Известно, что в пансионате в полном объеме работает обсервационный центр для горожан, которые ранее прибыли из-за рубежа.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на неделю закроют все, кроме магазинов первой необходимости и аптек.

Фото:комитет по здравоохранению Петербурга / VK