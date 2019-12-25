В Петербурге введут налоговые льготы для бизнеса из-за коронавируса

Льготы будут предоставлены в сферах туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.

Петербургские депутаты поддержали законопроект о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса (МСП), пострадавшего от коронавируса. Законопроект представил вице-губернатор Евгений Елин.

Пока что это только первый законопроект, который призван помочь пострадавшему бизнесу. Впереди планируется принять ещё несколько законов. Льготы будут предоставлены тем, кто больше всего пострадал от карантина. Это представители гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса.

Власти предлагают снизить ставки налога по упрощенной системе до 3%, а для тех, кто считает "доходы-расходы", — до 5%. Также будут отменены авансы по имущественному и земельному налогам, на 50% будут снижены налоги на имущество для гостиничной сферы.

В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам.

Фото: Piter.TV