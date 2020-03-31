В Госдуме уточнили порядок уплаты налога на проценты по вкладам. Депутаты внесли на рассмотрение новый законопроект. Соответствующий документ размещен на официальном сайте парламента. В нем идет речь о 13% налоге на процентный доход физических лиц. Условием для налога станет вклад гражданина, который превышает один миллион рублей.

При текущей ключевой ставке в 6% не будет облагаться налогом доход со вкладов до 60 тысяч рублей в год. Налогом не будут облагаться депозиты со ставкой менее 1% и эскроу-счета.

Напомним, что ранее закон анонсировал Владимир Путин во время обращения к нации. налог вводится на банковские вклады и долговые ценные бумаги. Налоги с них будут взиматься аналогично с НДФЛ. Налог начнет действовать с 2021 года, а впервые физические лица начнут его выплачивать с 2022 года. В Forbes считают, что налог принесет в государственный бюджет 113 млрд рублей.

В Кремле пояснили введение налога на проценты по вкладам.