Дмитрий Песков не исключил, что введенные налоги могут носить постоянный характер.

В Кремле пояснили введение налога на проценты по вкладам. Дмитрий Песков рассказал, что данная мера будет временной на период кризиса из-за коронавируса. Пресс-секретарь президента РФ сейчас не может назвать конкретные сроки действия указа.

Эти меры не были ограничены какими-то сроками или прекращением каких-то кризисных проявлений. Президент сроки не обозначил прокомментировали в Кремле

Накануне Владимир Путин предложил обложить налогом в 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты. Этот налог останется постоянным. Временный налог в 13% будет выплачиваться от дохода по вкладам и ценным бумагам. Налог будет взиматься с гражданина, если объем его активов превысит один млн рублей.

Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса.

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