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Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

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Ограничения медиков и властей Москвы не распространяются на президента России.

Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не носит маску из-за коронавируса. В Кремле рассказали, что введенные правила для самоизоляции не распространяются на главу государства.

Работа есть работа, тем более работа президента

прокомментировал пресс-секретарь Путина

Песков объяснил, что президент находятся вне критериев, которые указаны с ограничивающих документах. При этом администрация Кремля не планирует проведения массовых мероприятий с участием политика. Именно на подобных событиях медики и рекомендуют носить средства индивидуальной защиты. Также главу страны ограждают от возможной инфекцией путем сдачи тестов всех участников публичного собрания, в котором принимает участие президент. Анализы все лица, контактирующие с ним сдают заранее. 

Кремль ответил на вопрос об изменении даты голосования по Конституции.

Видео: YouTube/ABC News, kremlin

Теги: владимир путин, дмитрий песков, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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