Песков рассказал, почему Путин не носит маску из-за коронавируса

Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не носит маску из-за коронавируса. В Кремле рассказали, что введенные правила для самоизоляции не распространяются на главу государства.
Работа есть работа, тем более работа президента
прокомментировал пресс-секретарь Путина
Песков объяснил, что президент находятся вне критериев, которые указаны с ограничивающих документах. При этом администрация Кремля не планирует проведения массовых мероприятий с участием политика. Именно на подобных событиях медики и рекомендуют носить средства индивидуальной защиты. Также главу страны ограждают от возможной инфекцией путем сдачи тестов всех участников публичного собрания, в котором принимает участие президент. Анализы все лица, контактирующие с ним сдают заранее.
Кремль ответил на вопрос об изменении даты голосования по Конституции.
Видео: YouTube/ABC News, kremlin
Обсуждение ( 0 )