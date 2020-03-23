Кремль ответил на вопрос об изменении даты голосования по Конституции. Дмитрий Песков заявил, что на перенос даты будет влиять эпидемиологическая обстановка в стране. Пока что решение о переносе мероприятия в администрации президента не принято.
Пока нечего сказать, пока все идет в рамках формулировки, которую изложил президент
прокомментировал Дмитрий Песков
Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что все формулировки были высказаны на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Голосование по внесению правок в Конституцию назначено на 22 апреля. Однако государство ставит на первое место здоровье граждан.
Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России.
Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News
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