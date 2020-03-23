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Кремль ответил на вопрос об изменении даты голосования по Конституции

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Пока что решение о переносе даты голосования не принято.

Кремль ответил на вопрос об изменении даты голосования по Конституции. Дмитрий Песков заявил, что на перенос даты будет влиять эпидемиологическая обстановка в стране. Пока что решение о переносе мероприятия в администрации президента не принято.

Пока нечего сказать, пока все идет в рамках формулировки, которую изложил президент 

прокомментировал Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Владимира Путина заметил, что все формулировки были высказаны на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Голосование по внесению правок в Конституцию назначено на 22 апреля. Однако государство ставит на первое место здоровье граждан.

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News

Теги: голосование, дмитрий песков, конституция, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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