Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, который возглавляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Специалисты рассказали, что в ближайшее время страну не ждут новые ограничения по карантину. Эксперты посоветовали прессе аккуратнее работать с подобными сведениями от "источников". Медики считают, что введенный комплекс мер соответствует текущему уровню распространения коронавируса. Его назвали достаточным для положения в стране.
Закрытая на карантин после поездки в Италию девушка умерла в Ленобласти от удушья.
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