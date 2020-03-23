Введенные меры против распространения коронавируса в правительстве считают достаточными.

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, который возглавляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Специалисты рассказали, что в ближайшее время страну не ждут новые ограничения по карантину. Эксперты посоветовали прессе аккуратнее работать с подобными сведениями от "источников". Медики считают, что введенный комплекс мер соответствует текущему уровню распространения коронавируса. Его назвали достаточным для положения в стране.

Закрытая на карантин после поездки в Италию девушка умерла в Ленобласти от удушья.