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Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

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Введенные меры против распространения коронавируса в правительстве считают достаточными.

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, который возглавляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Специалисты рассказали, что в ближайшее время страну не ждут новые ограничения по карантину. Эксперты посоветовали прессе аккуратнее работать с подобными сведениями от  "источников". Медики считают, что введенный комплекс мер соответствует текущему уровню распространения коронавируса. Его назвали достаточным для положения в стране.

Закрытая на карантин после поездки в Италию девушка умерла в Ленобласти от удушья.

Теги: карантин, коронавирус, правительство
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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