Закрытая на карантин после поездки в Италию девушка умерла в Ленобласти от удушья

Дом отапливается с помощью смонтированного в подвале газового оборудования. В два часа ночи в здании сработал датчик утечки газа.

Во Всеволожском районе Ленобласти умерла 17-летняя девушка, которая находилась дома на карантине после приезда из Италии. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию 22 марта в 6:22 обратилась местная жительница деревни Аро. Она сообщила, что около двух часов ночи услышала крик дочери, которая просила помощи. Девочка находилась на втором этаже дома и жаловалась на удушье. Она скончался до приезда скорой. Дом отапливается с помощью смонтированного в подвале газового оборудования. В два часа ночи в здании сработал датчик утечки газа.

Помощь врачей понадобилась отцу погибшей, у которого были диагностированы такие же симптомы. Он отказался от госпитализации, его направили на амбулаторное лечение. Тело погибшей направили в морг для установления точной причины смерти.

Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса.

Фото: Piter.TV