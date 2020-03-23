Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации. Чиновники отметили, что программа приостановлена временно.
Данная мера принята в рамках программы нераспространения новой инфекции по стране. Чиновники хотят обеспечить охраны здоровья граждан во время эпидемии коронавируса. Выполнение приостановки диспансеризации и профосмотров ложится на региональные власти. Фонд ОМС и Росздравнадзор должны обеспечить информированность населения о приостановке программы.
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