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Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса

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Это связано с мерами борьбы против распространения коронавируса.

Всероссийская диспансеризация приостановлена из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации. Чиновники отметили, что программа приостановлена временно. 

Данная мера принята в рамках программы нераспространения новой инфекции по стране. Чиновники хотят обеспечить охраны здоровья граждан во время эпидемии коронавируса. Выполнение приостановки диспансеризации  и профосмотров ложится на региональные власти. Фонд ОМС и Росздравнадзор должны обеспечить информированность населения о приостановке программы.

У троих жителей Челябинской области выявили коронавирус.
 

Теги: диспансеризация, коронавирус
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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