Тесты показали положительный результат на инфекцию. Анализы пациентов направлены в "Вектор".

Еще у троих жителей Челябинской области выявили коронавирус. Положительные тесты на инфекцию подтвердили предварительный диагноз медиков. Новые пациенты находятся в отдельных боксах инфекционного отделения восьмой клинической больницы. Сейчас врачи ждут подтверждения заболевания от специалистов новосибирского центра "Вектор". Об этом "РИА Новостям" сообщила заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

Напомним, что первый случай заражения подтвердился в области 21 марта у юноши из Миасса. Путешественник вернулся в Россию из поездки по Италии. Болезнь у молодого человека протекает в легкой форме, он изолирован и чувствует себя хорошо. Контактировавшие с ними граждане частично самоизолированы.

Медики региона возьмут в понедельник, 23 марта анализы у всех лиц, контактировавших с новыми зараженными жителями области.

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