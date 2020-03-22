Канцлер Германии отправилась на домашний карантин

Ситуацию прояснил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Канцлер Германии Ангела Меркель теперь будет исполнять свои обязанности удаленно. Как рассказал представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, канцлер на днях контактировала с врачом, у которого был выявлен коронавирус.

Отмечается, что в ближайшее время канцлер будет сдавать регулярные тесты на коронавирус и дома исполнять служебные обязанности.

Ранее мы сообщали о том, что Ангела Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Об этом канцлер Германии сообщила во время обращения к нации. По мнению политика, страна нуждается в солидарности, которая была проявлена в военное время.

Видео: Youtube/euronews (in English), ZDFheute Nachrichten