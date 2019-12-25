Ангела Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Об этом канцлер Германии сообщила во время обращения к нации. Слова спикера привели "РИА Новости". По мнению политика, страна нуждается в солидарности, которая была проявлена в военное время.
Со времен войны не было для нашей страны вызова, где общая солидарность была бы так важна...В Германии отличная система здравоохранения, возможно, одна из лучших в мире. Это может придать нам уверенности
прокомментировала Меркель
Глава Германии добавила, что многим не хватает встреч, которые обычно воспринимаются как должное. Она призвала серьезно относиться к мерам профилактики по распространению коронавируса. По мнению Меркель, инфекция драматически изменила жизнь в стране. Сейчас правительство находится в постоянном контакте с научными деятелями и экспертным сообществом. Несмотря на это, ученым еще не удалось разработать вакцину против коронавируса. В связи с этим чиновники могут заниматься только замедлением распространения заболевания. Этим власти выигрывают время, необходимое на проведение исследований.
В Петербурге началась разработка вакцины против коронавируса.
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