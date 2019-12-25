В среду, 18 марта, стало известно о том, что в Петербурге началась разработка вакцины против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба биотехнологической компании "Биокад".
В компании отметили, что исследования на животных проведут в апреле.
"Разработки будут вести на основе предыдущих наработок по созданию мРНК-онковакцин, в этой области у компании накоплен огромный опыт",
—сказано в сообщении.
Отмечается, что "Биокад" намерена разработать сразу три вида вакцины против вируса COVID-19.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге госпитализировали более 300 человек с подозрением на коронавирус.
Фото:pixabay
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