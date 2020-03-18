Сейчас в больнице с подтверждённым диагнозом инфекции лежат восемь человек.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что в Петербурге госпитализировали более 300 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб.

По данным штаба, на сегодняшний день в Боткинской больнице находятся 303 человека с подозрением на коронавирус. За минувшие сутки в больницу привели 78 человек. Отмечается, что у 26 пациентов диагностировали признаки ОРВИ. По словам медиков, состояние всех пациентов удовлетворительное.

С подтвержденным диагнозом в Петербурге находится 9 человек, из них один житель Ленобласти.

Ранее мы сообщали о том, что в Боткина из-за нехватки мест пациентов кладут в коридоре.

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