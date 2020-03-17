В Боткина из-за нехватки мест пациентов кладут в коридоре

В распоряжении Piter.TV появилось видео из инфекционного отделения Боткинской больницы. По словам мобильного корреспондента издания, в палатах не хватает места, поэтому пациентов кладут прямо в коридор.
На записи видно, что в коридоре размещены не менее 10 коек. Пациенты вынуждены лежать на всеобщем обозрении вдоль стен. По имеющейся у Piter.TV информации, инфекционное отделение в больнице переполнено. Как сообщил источник, пациентов с гриппом и отравлениями некуда класть.
Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге достаточно коек для размещения больных. Он отметил, что если потребуется, то поэтапно будут задействованы койки в других медучреждениях.
Видео: Piter.TV
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