Беглов заявил, что в Петербурге достаточно коек для размещения больных

Он отметил, что в городе есть все необходимое для противодействия распространению коронавируса.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе есть все необходимое для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Такое заявление он сделал на заседании правительства города.

Беглов подчеркнул, что в Петербурге достаточно коек для размещения больных. Он рассказал, что в городе на данный момент есть 1 тысяча 860 мест для взрослых и детей.

По словам градоначальника, если ситуация потребует, то поэтапно будут задействованы койки в других медучреждениях. Он заявил, что стационары обеспечены всем необходимым, в том числе есть достаточный запас противовирусных препаратов. Речь идет, в том числе, и о тех лекарствах, которые рекомендовано принимать при коронавирусе. Беглов добавил, что в городе имеется достаточный запас защиты для врачей, средств для дезинфекции, а также подготовлено оборудование на случай проявления тяжелой формы болезни.

Ранее мы публиковали список мест, в которых бесплатно можно провериться на наличие коронавирусной инфекции.

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