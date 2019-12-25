Где в Петербурге бесплатно провериться на коронавирус

С 16 марта все жители Северной столицы смогут совершенно бесплатно сдать анализ на коронавирус. В городском Комитете по здравоохранению обнародовали список поликлиник и больниц, куда могут обратиться все желающие. Ранее пройти проверку на наличие опасной инфекции могли лишь люди, которые вернулись из стран с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Тест на коронавирус

Определить наличие у себя новой болезни под названием CoVid-2019 можно с помощью анализа на коронавирус. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки человека. При необходимости врач может направить и на другие анализы. Например, для проверки могут взять смывы воды из бронхов, мокроту и кровь.

Это тест-анализ, поэтому ждать результатов придется недолго – два-четыре часа. Однако при наличии симптомов однократной сдачи материала недостаточно. Для постановки точного диагноза забор проводят дважды, и это при условии, если у человека нет признаков ОРВИ. Если же они есть, то исследование будет проводиться не менее трех раз.

Если заражение коронавирусом подтверждается, заболевшего немедленно помещают в карантин, где он будет один. Это необходимо для исключения новых случаев заражения.

Стоит отметить, что искать экспресс-тесты на коронавирус в аптеках нет смысла – их попросту там нет. Самостоятельно сдать анализы также не получится. Причина проста: не во всех клиниках есть новая тест-система. Все предложения, которые можно найти на рынке частных медицинских услуг, обычно касаются общего обследования на различные вирусы (парагрипп, аденовирус, риновирус и пр.). Рентген или УЗИ в случае с коронавирусом тоже не помогут. Максимум, что можно увидеть с помощью такого обследования — какие-либо процессы в легких.

Где провериться на коронавирус

И так, Piter.TV публикует полный список больниц и поликлиник, где в Петербурге можно провериться на наличие нового типа коронавируса.

В Колпинском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском, Центральном районах сдать анализ можно во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослых и детей.

В Выборгском районе с этой целью можно прийти в Городскую поликлинику №52 на улице Ломоносова, 76.

В Калининском районе тест на коронавирус делают врачи Городской поликлиники №112 на улице Академика Байкова, 25/1. Также сдать анализы можно:

-в Городской поликлинике №96 на проспекте Просвещения, 53/2;

-в Городской поликлинике № 86 на Киришской улице, 5/3;

-в Городской поликлинике №54 на улице Васенко, 9;

-в Городской поликлинике №118 по адресу: улица Академика Байкова, дом №27;

-в Детской городской поликлинике №29, улица Демьяна Бедного, 18/3.

В Кировском районе тест на коронавирус делают в Городской поликлинике №43 на улице Лени Голикова, 35.

В Красногвардейском районе обследование можно пройти в двух местах:

-в Поликлиническом отделении №103 Городской поликлиники №107, Малоохтинский проспект, 96а;

-в Поликлиническом отделении №34 Детской городской поликлиники №68, проспект Шаумяна, 29/2.

В Красносельском районе обратиться можно в №106 на улице Маршала Захарова, 16, и Городскую поликлинику №93 на улице Освобождения, 15.

Жители Кронштадтского района могут провериться на коронавирус в Городской поликлинике №74 на улице Комсомола, 2. В свою очередь в Курортном районе тест делают в поликлиническом отделении №68 Городской больницы №40 Курортного района по адресу: Сестрорецк, улица Борисова, дом №9, кабинет 139.

В Петроградском районе для этих целей доступны 6 медучреждений:

-Городская поликлиника №32, переулок Вяземский, д. 3;

-Городская поликлиника №34, Зверинская улица, д. 15;

-Городская поликлиника №30, улица Малая Зеленина, д. 6;

-Детское поликлиническое отделение Городской поликлиники №30, Малый проспект ПС, д. 15;

-Детская городская поликлиника № 19, улица Куйбышева, д. 25;

-Поликлиника с КДЦ Первого СПб ГМУ имени Павлова, улица Льва Толстого, д. 6-8

В Петродворцовом районе анализ на коронавирус можно сдать в Городской поликлинике №122 (Ломоносов, улица Красного Флота, 13, кабинет 137) и в Николаевской больнице (Петергоф, улица Царицынская, 1, кабинет 111).

Симптомы коронавируса

Вся сложность в том, что симптомы коронавируса очень схожи с симптомами гриппа или ОРВИ. Самыми распространенными являются: температура, кашель, затрудненное дыхание, мышечная боль/слабость. Недавно группа врачей из Сингапура добавила к этому списку зудящую сыпь.

В расширенный список симптомов, составленных учеными Университета Уханя, входят проблемы с пищеварением вплоть до диареи, подташнивание и рвота, головная боль, чувство сдавленной груди, в отдельных случаях - конъюнктивит.

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