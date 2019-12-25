Где в Петербурге бесплатно провериться на коронавирус

Тест на коронавирус
Определить наличие у себя новой болезни под названием CoVid-2019 можно с помощью анализа на коронавирус. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки человека. При необходимости врач может направить и на другие анализы. Например, для проверки могут взять смывы воды из бронхов, мокроту и кровь.
Это тест-анализ, поэтому ждать результатов придется недолго – два-четыре часа. Однако при наличии симптомов однократной сдачи материала недостаточно. Для постановки точного диагноза забор проводят дважды, и это при условии, если у человека нет признаков ОРВИ. Если же они есть, то исследование будет проводиться не менее трех раз.
Если заражение коронавирусом подтверждается, заболевшего немедленно помещают в карантин, где он будет один. Это необходимо для исключения новых случаев заражения.
Стоит отметить, что искать экспресс-тесты на коронавирус в аптеках нет смысла – их попросту там нет. Самостоятельно сдать анализы также не получится. Причина проста: не во всех клиниках есть новая тест-система. Все предложения, которые можно найти на рынке частных медицинских услуг, обычно касаются общего обследования на различные вирусы (парагрипп, аденовирус, риновирус и пр.). Рентген или УЗИ в случае с коронавирусом тоже не помогут. Максимум, что можно увидеть с помощью такого обследования — какие-либо процессы в легких.
Где провериться на коронавирус
И так, Piter.TV публикует полный список больниц и поликлиник, где в Петербурге можно провериться на наличие нового типа коронавируса.
В Колпинском, Московском, Невском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском, Центральном районах сдать анализ можно во всех амбулаторно-поликлинических учреждениях для взрослых и детей.
В Выборгском районе с этой целью можно прийти в Городскую поликлинику №52 на улице Ломоносова, 76.
В Калининском районе тест на коронавирус делают врачи Городской поликлиники №112 на улице Академика Байкова, 25/1. Также сдать анализы можно:
-в Городской поликлинике №96 на проспекте Просвещения, 53/2;
-в Городской поликлинике № 86 на Киришской улице, 5/3;
-в Городской поликлинике №54 на улице Васенко, 9;
-в Городской поликлинике №118 по адресу: улица Академика Байкова, дом №27;
-в Детской городской поликлинике №29, улица Демьяна Бедного, 18/3.
В Кировском районе тест на коронавирус делают в Городской поликлинике №43 на улице Лени Голикова, 35.
В Красногвардейском районе обследование можно пройти в двух местах:
-в Поликлиническом отделении №103 Городской поликлиники №107, Малоохтинский проспект, 96а;
-в Поликлиническом отделении №34 Детской городской поликлиники №68, проспект Шаумяна, 29/2.
В Красносельском районе обратиться можно в №106 на улице Маршала Захарова, 16, и Городскую поликлинику №93 на улице Освобождения, 15.
Жители Кронштадтского района могут провериться на коронавирус в Городской поликлинике №74 на улице Комсомола, 2. В свою очередь в Курортном районе тест делают в поликлиническом отделении №68 Городской больницы №40 Курортного района по адресу: Сестрорецк, улица Борисова, дом №9, кабинет 139.
В Петроградском районе для этих целей доступны 6 медучреждений:
-Городская поликлиника №32, переулок Вяземский, д. 3;
-Городская поликлиника №34, Зверинская улица, д. 15;
-Городская поликлиника №30, улица Малая Зеленина, д. 6;
-Детское поликлиническое отделение Городской поликлиники №30, Малый проспект ПС, д. 15;
-Детская городская поликлиника № 19, улица Куйбышева, д. 25;
-Поликлиника с КДЦ Первого СПб ГМУ имени Павлова, улица Льва Толстого, д. 6-8
В Петродворцовом районе анализ на коронавирус можно сдать в Городской поликлинике №122 (Ломоносов, улица Красного Флота, 13, кабинет 137) и в Николаевской больнице (Петергоф, улица Царицынская, 1, кабинет 111).
Симптомы коронавируса
Вся сложность в том, что симптомы коронавируса очень схожи с симптомами гриппа или ОРВИ. Самыми распространенными являются: температура, кашель, затрудненное дыхание, мышечная боль/слабость. Недавно группа врачей из Сингапура добавила к этому списку зудящую сыпь.
В расширенный список симптомов, составленных учеными Университета Уханя, входят проблемы с пищеварением вплоть до диареи, подташнивание и рвота, головная боль, чувство сдавленной груди, в отдельных случаях - конъюнктивит.
Фото: pixabay.com
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