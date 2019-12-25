Названы новые симптомы коронавируса

Они оказались схожи с симптомами лихорадки денге.

Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы коронавируса COVID-19. Они оказались схожи с симптомами лихорадки денге. Об этом пишет The Straits Times.

Оказалось, что у пациента, зараженного COVID-19, может появиться зудящая сыпь и подняться температура. При этом будут отсутствовать характерные для этого заболевания симптомы.

Исследователи заявили, что эти симптомы настолько коварны, что даже анализы могут иногда показывать ложные положительные результаты на лихорадку денге. Специалисты призвали медиков тщательно подходить к диагностике коронавируса, чтобы не допустить распространения болезни.

К основным симптомам COVID-19 относят повышенную температуру, быструю утомляемость, кашель с мокротой и боли в груди.

По последним данным, в мире зарегистрировано более 113 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 4024 человека, более 64 тысяч излечились.

Ранее в ВОЗ оценили эффективность кокаина и мочи против коронавируса.

Фото: Piter.TV