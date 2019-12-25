В ВОЗ оценили эффективность кокаина и мочи против коронавируса

В международной организации здравоохранения перечислили список мифических способов борьбы против инфекции из Китая.

В ВОЗ оценили эффективность кокаина и детской мочи против коронавируса. Оба способа борьбы против инфекции назвали несостоятельными. Об этом специалисты написали в официальном аккаунте на Twitter.

Эксперты добавили, что наркотики также наносят вред организму человека. Кокаин является стимулирующим запрещенным веществом, который вызывает привыкание. Его употребление обуславливает опасные побочные эффекты.

Также в ВОЗ не рекомендуют лечить коронавирус при помощи электросушилки для рук и чеснока. Бездействующими окажутся и методы с использованием ультрафиолета, кунжутного масла и дезинфекция спиртом. Эти способы опасны для кожных покровов и слизистых.

Ранее в ВОЗ заявили о реальной угрозе пандемии коронавируса.

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