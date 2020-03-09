В ВОЗ заявили о реальной угрозе пандемии коронавируса

Вирусом COVID-19 заразилось более 109 тысяч человек по всему миру.

Вспышка короновируса может перерасти в пандемию. О реальной угрозе такого сценария сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам специалиста, угроза пандемии стала реальной после того, как коронавирус распространился на такое количество стран. Позднее он добавил, что это будет первая массовая болезнь, которую можно будет контролировать.

Отметим, что согласно последним данным, вирусом COVID-19 заразилось более 109 тысяч человек по всему миру. От заражения скончалось 3 820 человек, выздороветь удалось свыше 61 тысячи пациентов.

Видео: Youtube/CNBC International TV