Решение о переносе примут до 25 марта.

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на трей собственных источника. Окончательное решение о возможном переносе даты может быть принято до 25 марта.

Если голосование по внесению поправок в Конституцию не состоится 22 апреля, то его перенесут на новое число. Другая дата еще не определена правительством. Решение о новой дате будет принято исходя из графика подготовки к референдуму. В администрации президента заявили журналистам "Ведомостей", что "поскольку решение по дате пока не принято, официально не объявляют". Чиновники говорят о том, что причиной переноса голосования является распространение коронавируса по стране. Предполагается, что пик эпидемии может пройти в апреле, после этого распространение инфекции пойдет на спад.

Известно, что выбор новой даты голосования в случае переноса с 22 апреля будет зависеть от Единого государственного экзамена, который проводится в июне. Это связано с тем, что ЕГЭ проводится в учебных заведениях, где располагаются многие избирательные участки.

В ЦИК представили сайт с информацией о поправках и голосовании.