Он доступен как в мобильной версии, так и в десктопной.

В ЦИК представили сайт с информацией о поправках и голосовании. Он разработан группой компаний "Михайлов и Партнёры".

В избиркоме отмечают, что это первый случай, когда вся информация по голосованию будет доступна в одном месте. На сайте будет не только информация о поправках и голосовании - там же будут появляться новости и видео по теме.

Ещё пользователи смогут обратиться за помощью к чат-боту по имени Константин, который поможет избирателям.

Сайт доступен как в мобильной версии, так и в десктопной.

Ранее Путин допустил голосование на дому по поправкам в Конституцию.